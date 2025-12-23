Форма поиска по сайту

23 декабря, 16:53

Политика

Россия и США провели раунд контактов по взаимным раздражителям

Фото: depositphotos/denisismagilov

Москва и Вашингтон провели раунд контактов по взаимным раздражителям. В его рамках стороны обсудили повестку дня на профессиональном уровне, сообщил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто. – Прим. ред.), – есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше", – отметил он.

По словам дипломата, после прошедших контактов был взят ориентир на дальнейшие переговоры, однако точных дат пока нет. Очередной раунд может состояться в начале весны, добавил Рябков.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перспективы для восстановления отношений между Россией и США могут появиться лишь в случае устранения взаимных раздражителей. По его мнению, только при соблюдении этого условия отношения Москвы и Вашингтона удастся вывести из кризиса.

Ранее Владимир Путин указывал на готовность России работать с Европой и США на равных. При этом страны должны уважительно относиться друг к другу, подчеркнул президент.

