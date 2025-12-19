Путин указал на готовность России работать с Европой и США на равных

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, только при уважительном отношении друг к другу. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Если в конце концов мы на это выйдем, то выиграют от этого все", – подчеркнул российский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы для восстановления отношений между Россией и США могут появиться лишь в случае устранения взаимных раздражителей. По его мнению, только при соблюдении этого условия отношения Москвы и Вашингтона удастся вывести из кризиса.

Большая пресс-конференция и прямая линия президента проходят в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян превысило 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием вопросов продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.