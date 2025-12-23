Собянин рассказал о дорожных улучшениях в Троицком и Новомосковском округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кураторы ЦОДД реализовали 103 проекта по улучшению дорожного движения в ТиНАО в 2025 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

В частности, в Краснопахорском по обращениям граждан около дачного поселка ДСПК "Шишкино" сделали новые автобусные остановки, а рядом – 2 пешеходных перехода. В Щербинке обустроили пешеходный переход на улице Баскаковской в районе дома № 3 по Гореловской улице к автобусной остановке, а в Коммунарке новый переход связал станцию метро "Корниловская" и агрокластер "Фуд Сити".

В Воронове на 64-м километре Варшавского шоссе организовали новый островок безопасности. Благодаря этому пешеходы смогут спокойнее переходить дорогу от остановки "Миграционный центр (Сахарово)" к многофункциональному миграционному центру.

Помимо этого, на отдельных участках изменили скоростной режим, отметил Собянин. Например, в Воронове на улице Вороновский Рубеж около остановки "Солнечная улица" есть опасные повороты. В связи с этим дорожные кураторы снизили максимально разрешенную скорость движения с 90 до 60 километров в час, а также сделали островок безопасности на пешеходном переходе.

На улице Александры Монаховой в Коммунарке сделали новые пешеходные переходы, а вблизи дома № 16 появился регулируемый левый поворот с возможностью разворота. Это улучшило транспортную связность района и снизило нагрузку на перекресток с Лазурной улицей, пояснил градоначальник.

Кроме того, на пересечении трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и ее дублера с Филимонковским шоссе на нескольких участках ввели левый поворот с двух полос. В результате пропускная способность перекрестков выросла: на зеленый сигнал светофора проезжает в 1,5 раза больше автомобилей, уточнил Собянин.

В районе Внуково по просьбам жителей добавили вторую полосу для левого поворота с Внуковского шоссе на Железнодорожную улицу в сторону Минского шоссе. Благодаря этому пропускная способность участка увеличилась в 1,3 раза. На пересечении Внуковского шоссе с Проектируемым проездом № 304 также сделали новый разворот.

На выезде с территории аэропорта на Киевское шоссе за счет переразметки удалось выделить дополнительную полосу движения, что позволило автомобилистам экономить до 3 минут в пути, рассказал глава города.

Более того, кураторы ЦОДД обустроили выделенные полосы для движения общественного транспорта. Они появились на Железнодорожной улице в Щербинке и на площади Мосрентген в Коммунарке.

"Также на дорогах ТиНАО появилось около 130 новых парковочных мест", – добавил Собянин.

Тем временем в разных районах Москвы сделали 9 круговых перекрестков малого радиуса. Их обустроили около парков, школ, поликлиник и других соцобъектов. Благодаря появлению круговых перекрестков снизится риск возникновения ДТП и улучшится пропускная способность.