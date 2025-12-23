Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 09:34

Мэр Москвы

Собянин рассказал о дорожных улучшениях в Троицком и Новомосковском округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кураторы ЦОДД реализовали 103 проекта по улучшению дорожного движения в ТиНАО в 2025 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

В частности, в Краснопахорском по обращениям граждан около дачного поселка ДСПК "Шишкино" сделали новые автобусные остановки, а рядом – 2 пешеходных перехода. В Щербинке обустроили пешеходный переход на улице Баскаковской в районе дома № 3 по Гореловской улице к автобусной остановке, а в Коммунарке новый переход связал станцию метро "Корниловская" и агрокластер "Фуд Сити".

В Воронове на 64-м километре Варшавского шоссе организовали новый островок безопасности. Благодаря этому пешеходы смогут спокойнее переходить дорогу от остановки "Миграционный центр (Сахарово)" к многофункциональному миграционному центру.

Помимо этого, на отдельных участках изменили скоростной режим, отметил Собянин. Например, в Воронове на улице Вороновский Рубеж около остановки "Солнечная улица" есть опасные повороты. В связи с этим дорожные кураторы снизили максимально разрешенную скорость движения с 90 до 60 километров в час, а также сделали островок безопасности на пешеходном переходе.

На улице Александры Монаховой в Коммунарке сделали новые пешеходные переходы, а вблизи дома № 16 появился регулируемый левый поворот с возможностью разворота. Это улучшило транспортную связность района и снизило нагрузку на перекресток с Лазурной улицей, пояснил градоначальник.

Кроме того, на пересечении трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и ее дублера с Филимонковским шоссе на нескольких участках ввели левый поворот с двух полос. В результате пропускная способность перекрестков выросла: на зеленый сигнал светофора проезжает в 1,5 раза больше автомобилей, уточнил Собянин.

В районе Внуково по просьбам жителей добавили вторую полосу для левого поворота с Внуковского шоссе на Железнодорожную улицу в сторону Минского шоссе. Благодаря этому пропускная способность участка увеличилась в 1,3 раза. На пересечении Внуковского шоссе с Проектируемым проездом № 304 также сделали новый разворот.

На выезде с территории аэропорта на Киевское шоссе за счет переразметки удалось выделить дополнительную полосу движения, что позволило автомобилистам экономить до 3 минут в пути, рассказал глава города.

Более того, кураторы ЦОДД обустроили выделенные полосы для движения общественного транспорта. Они появились на Железнодорожной улице в Щербинке и на площади Мосрентген в Коммунарке.

"Также на дорогах ТиНАО появилось около 130 новых парковочных мест", – добавил Собянин.

Тем временем в разных районах Москвы сделали 9 круговых перекрестков малого радиуса. Их обустроили около парков, школ, поликлиник и других соцобъектов. Благодаря появлению круговых перекрестков снизится риск возникновения ДТП и улучшится пропускная способность.

Собянин утвердил проект планировки нового участка автотрассы

Читайте также


мэр Москвытранспортдорогигород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика