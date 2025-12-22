Уголовное дело возбудили после дебоша пассажирки в самолете Москва – Новокузнецк

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после дебоша, который устроила пассажирка бизнес-класса на рейсе Москва – Новокузнецк. После ее нападения на бортпроводницу самолет был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево, где женщину задержали.

В результате рейс был задержан на несколько часов, у стюардессы зафиксированы ушибы. Эксперты отмечают, что авиадебоширы не только наносят многомиллионные убытки, но и создают угрозу безопасности полета. За подобные действия грозит не только штраф, но и реальный срок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.