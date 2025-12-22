Эксперты предупредили, что мерцающие гирлянды портят зрение, в некоторых случаях они могут вызвать даже приступ эпилепсии. Это связано с тем, что быстрые вспышки могут синхронизировать активность в тех частях мозга, которые очень сильно восприимчивы.

Чтобы снизить раздражение глаз, эксперты рекомендуют выбирать теплый свет гирлянд вместо холодного, а также отключать режим мигания и приглушать на них яркость.

