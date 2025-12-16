Производство кроссоверов М70 и М90 стартовало на заводе "Москвич"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичный завод "Москвич" начал производство кроссоверов М70 и М90. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

На предприятии уточнили, что новые автомобили получили эмблему в виде кремлевского зубца.

Ранее "КамАЗ" презентовал указанные модели членам совета директоров. Для тест-драйва предоставили четыре легковых автомобиля – "Москвич 3", "Москвич 8", М70 и М90.

Модель М90 станет новым флагманом бренда. Этот 7-местный кроссовер оснащен системой полного привода, адаптирован для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях, а также предлагает широкий спектр дополнительных опций.