Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 16:26

Транспорт

Производство кроссоверов М70 и М90 стартовало на заводе "Москвич"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичный завод "Москвич" начал производство кроссоверов М70 и М90. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

На предприятии уточнили, что новые автомобили получили эмблему в виде кремлевского зубца.

Ранее "КамАЗ" презентовал указанные модели членам совета директоров. Для тест-драйва предоставили четыре легковых автомобиля – "Москвич 3", "Москвич 8", М70 и М90.

Модель М90 станет новым флагманом бренда. Этот 7-местный кроссовер оснащен системой полного привода, адаптирован для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях, а также предлагает широкий спектр дополнительных опций.

Читайте также


транспортавто

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика