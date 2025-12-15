Форма поиска по сайту

15 декабря, 13:04

Транспорт

"КамАЗ" представил новые модели "Москвича"

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Новые модели марки "Москвич" – М70 и М90 представил "КамАЗ" членам совета директоров. Презентация прошла 12 декабря в Набережных Челнах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Для тест-драйва участникам заседания были предоставлены четыре модели легковых автомобилей "Москвич". Среди них был городской кроссовер "Москвич 3", выпуск которого стартовал в ноябре 2022 года, а также кроссовер "Москвич 8" и новые модели линейки – М70 и М90.

Члены совета директоров смогли оценить их управляемость и комфорт во время тестовых поездок.

В компании добавили, что "Москвич М90" станет новым флагманом бренда. Этот семиместный кроссовер оснащен системой полного привода, адаптирован для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях и предлагает широкий спектр дополнительных опций.

Ранее "АвтоВАЗ" расширил палитру машины Lada Niva Travel, добавив синий металлик "Капитан". В компании уточнили, что оттенок доступен для всех комплектаций – с окрашенным в цвет кузова обвесом и с черным защитным пластиком. Таким образом, теперь Niva Travel предлагается в шести оттенках, а общая гамма Lada насчитывает девять.

