Электромобили "Москвич" стали одними из самых популярных в России

Электромобили столичного автопроизводителя "Москвич" оказались одними из самых популярных в России. Столица занимает первое место в стране по объему производства в микроэлектронике, аэрокосмической и медицинской отраслях, а также электромобилестроении.

Москва делает ставку на развитие высокотехнологичной промышленности. Какие еще модели сходят с конвейера "Москвича"? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.