Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 09:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

Сергей Собянин открыл корпус больницы № 67 им. Ворохобова после реконструкции

Собянин: еще две площадки в Москве получили статус технопарка

Собянин: ИИ-сервис для изучения физики и информатики появился в "МЭШ"

Собянин: более 1 350 км воздушных линий убрали под землю в Москве за 10 лет

Собянин провел предновогодний прием для дипломатического корпуса

Собянин: более 1 350 км проводов убрали под землю за 10 лет проекта "Чистое небо"

Собянин: более 1 350 км проводов убрали под землю за 10 лет проекта "Чистое небо"

Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

Сергей Собянин поздравил работников ЗАГС с профессиональным праздником

Сергей Собянин сообщил о присвоении статуса технопарков двум промышленным площадкам столицы. Ими стали "Медтех-Москва" и "Дом легпрома".

Первый технопарк, "Медтех-Москва", расположен в районе Тропарево-Никулино. На его территории действует около 40 компаний-резидентов, основное направление которых – создание биомедицинских технологий и интеграция инновационных решений в городскую систему здравоохранения.

Это включает разработку вакцин и методов лечения генетических, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Второй технопарк, "Дом легпрома", находится в Донском районе. Здесь работают 17 компаний, специализирующихся на конструкторских разработках в сфере легкой промышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоЕгор Бедуля

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика