Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

Сергей Собянин сообщил о присвоении статуса технопарков двум промышленным площадкам столицы. Ими стали "Медтех-Москва" и "Дом легпрома".

Первый технопарк, "Медтех-Москва", расположен в районе Тропарево-Никулино. На его территории действует около 40 компаний-резидентов, основное направление которых – создание биомедицинских технологий и интеграция инновационных решений в городскую систему здравоохранения.

Это включает разработку вакцин и методов лечения генетических, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Второй технопарк, "Дом легпрома", находится в Донском районе. Здесь работают 17 компаний, специализирующихся на конструкторских разработках в сфере легкой промышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.