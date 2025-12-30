Форма поиска по сайту

30 декабря, 14:45

"Деньги 24": эксперт рассказал, чего ждать от курса рубля в 2026 году

"Деньги 24": эксперт рассказал о ценах на жилье в новостройках Москвы в 2026 году

"Деньги 24": эксперт рассказал, что повлияет на рост цен в России в 2026 году

Крупнейшие банки России начали снижать ставки по вкладам

Средняя зарплата россиян составила почти 90 тысяч рублей

Драгоценные металлы стали лучшей инвестицией года 2025 года

Центробанк РФ может разрешить покупку криптовалюты с годовым лимитом

"Деньги 24": эксперт рассказал, что происходило с курсом рубля в 2025 году

"Деньги 24": поздравление аниматоров Деда Мороза и Снегурочки подорожало в 2025 году

"Деньги 24": курсы криптовалют пережили резкие колебания в 2025 году

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, чего ждать от курса рубля в 2026 году.

По его словам, последний день торгов завершился на уровне ниже 80 рублей. Это связано с высокой ключевой ставкой, ростом расчетов в национальных валютах и снижением спроса, в том числе на импортные товары.

При этом большинство экспертов считают, что сейчас рубль "слишком сильный". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

