"Деньги 24": эксперт рассказал, чего ждать от курса рубля в 2026 году

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, чего ждать от курса рубля в 2026 году.

По его словам, последний день торгов завершился на уровне ниже 80 рублей. Это связано с высокой ключевой ставкой, ростом расчетов в национальных валютах и снижением спроса, в том числе на импортные товары.

При этом большинство экспертов считают, что сейчас рубль "слишком сильный".


