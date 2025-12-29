"Деньги 24": курсы криптовалют пережили резкие колебания в 2025 году

2025 год начался для крипторынка многообещающе: биткоин в январе пробил отметку в 100 тысяч долларов. Главным драйвером роста стали заявления избранного президента США Дональда Трампа о планах создать стратегический национальный биткоин-резерв.

Однако за этим последовал резкий обвал. 10 октября инвесторы потеряли около триллиона долларов за полчаса из-за нового витка торговой войны между США и Китаем. Несмотря на то что криптовалюты заняли свое место в финансовой системе, их цена остается крайне волатильной и ни к чему не привязана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.