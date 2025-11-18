Форма поиска по сайту

18 ноября, 18:30

Набиуллина заявила об успехах в борьбе с финансовыми мошенниками

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила об успехах в борьбе с финансовыми мошенниками, отметив значительное снижение соответствующих жалоб. Однако она признала, что кредитные организации в некоторых случаях перестарались с применением жестких мер, что привело к росту жалоб на необоснованную блокировку счетов клиентов.

ЦБ уже требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок и действовать более взвешенно, чтобы добросовестные клиенты не беспокоились за свои средства. Как пояснили в регуляторе, блокировка счетов возможна только по трем причинам: при подозрении в мошенничестве, отмывании денег или налоговых нарушениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

