Покупатели обнаружили использование нейросетей в отзывах и карточках на маркетплейсах

Покупатели маркетплейсов столкнулись с использованием искусственного интеллекта для создания идеальных изображений товаров и фейковых отзывов. Многие отмечают, что реальные товары значительно отличаются от представленных на фото.

Продавцы подтверждают использование нейросетей для генерации продающих карточек товаров, что не запрещено правилами платформ. Эксперты объясняют, что специальные программы могут самостоятельно регистрировать аккаунты и оставлять положительные отзывы.

