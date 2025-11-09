Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 22:30

Технологии

Покупатели обнаружили использование нейросетей в отзывах и карточках на маркетплейсах

Покупатели обнаружили использование нейросетей в отзывах и карточках на маркетплейсах

Детская сим-карта с функцией родительского контроля может появиться в России

В московской семье появился первый в России робот-гуманоид

"Московский патруль": суд в Москве запретил боты в Telegram, позволяющие подделывать голос

"Яндекс Маркет" запустил ИИ-агента по подбору товаров

Российские операторы связи начали предлагать доступ к нейросетям

Детские сим-карты появятся в России

"Новости дня": определять местонахождение пожилых людей станет проще через "Госуслуги"

"Техно": зачем американские техно-компании запускают ракеты в космос

Московский зоопарк запустил семейный фэнтези-квест "Вернуть Зорц – 2"

Покупатели маркетплейсов столкнулись с использованием искусственного интеллекта для создания идеальных изображений товаров и фейковых отзывов. Многие отмечают, что реальные товары значительно отличаются от представленных на фото.

Продавцы подтверждают использование нейросетей для генерации продающих карточек товаров, что не запрещено правилами платформ. Эксперты объясняют, что специальные программы могут самостоятельно регистрировать аккаунты и оставлять положительные отзывы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоАнна МакароваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика