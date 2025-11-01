01 ноября, 11:30Экономика
"Деньги 24": курс доллара может опуститься до 50 рублей
Центробанк России допускает возможность снижения курса доллара до 50 рублей, но лишь при соблюдении ряда условий. Как заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, для этого необходимо, чтобы инфляция в США превысила российскую, а в России сохранялась ценовая стабильность.
В настоящее время отечественная валюта демонстрирует стабильность, торгуясь на уровне около 80 рублей за доллар. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, резких колебаний курса в ноябре не ожидается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.