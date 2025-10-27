Форма поиска по сайту

27 октября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов впервые с декабря 2024 года, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, снижение связано как с внешними факторами, так и с ухудшением среднесрочного прогноза Центробанка по ключевой ставке.

Она снижена до 16,5%, однако аналитики обратили внимание на то, что прогноз на 2026 год был пересмотрен в сторону повышения, теперь ожидается диапазон 13–15% вместо прежних 12–13%. Это указывает на замедление темпов дальнейшего снижения ставки, что оказывает давление на рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

