"Деньги 24": индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов впервые с декабря 2024 года, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, снижение связано как с внешними факторами, так и с ухудшением среднесрочного прогноза Центробанка по ключевой ставке.

Она снижена до 16,5%, однако аналитики обратили внимание на то, что прогноз на 2026 год был пересмотрен в сторону повышения, теперь ожидается диапазон 13–15% вместо прежних 12–13%. Это указывает на замедление темпов дальнейшего снижения ставки, что оказывает давление на рынок.

