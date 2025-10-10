"Деньги 24": традиционные инвестиции принесли наибольшую доходность в 2025 году

Финансовые рынки в 2025 году демонстрируют противоречивую динамику. Несмотря на то, что золото, серебро и биткоин продолжают обновлять абсолютные ценовые рекорды, именно консервативные стратегии инвестирования принесли наибольшую доходность за истекшие девять месяцев.

Согласно опубликованному обзору Центрального банка России, облигации, банковские депозиты и фонды денежного рынка обеспечили инвесторам доходность в диапазоне от 16 до 24%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.