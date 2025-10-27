"Деньги 24": российская валюта укрепилась до 80 рублей за доллар

Российский рубль продолжает укрепляться. Курс вернулся к отметке 80 рублей за доллар. Это связано с высокой ключевой ставкой и снижением спроса на валюту со стороны компаний после завершения периодов выплат.

Аналитики отмечают, что дальнейшее значительное укрепление рубля маловероятно. Снижение ключевой ставки может оказать влияние на курс национальной валюты в будущем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.