27 октября, 11:45

Экономика

"Деньги 24": российская валюта укрепилась до 80 рублей за доллар

"Новости дня": цена на красную икру в России впервые за год опустилась ниже 9,5 тыс рублей

Около 1,3 трлн рублей выделят на модернизацию транспортной системы Москвы к 2026 году

"Новости дня": социальные выплаты повысят на 6% в Москве в 2026 году

В Москве выделят 810 млрд рублей на социальную поддержку в 2026 году

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему серебро стало выгоднее золота

ЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз подряд

"Деньги 24": в России впервые зафиксировали снижение спроса на маникюр

"Деньги 24": стоимость кофе в России достигла исторического максимума

Банк России снизил ключевую ставку в четвертый раз подряд

Российский рубль продолжает укрепляться. Курс вернулся к отметке 80 рублей за доллар. Это связано с высокой ключевой ставкой и снижением спроса на валюту со стороны компаний после завершения периодов выплат.

Аналитики отмечают, что дальнейшее значительное укрепление рубля маловероятно. Снижение ключевой ставки может оказать влияние на курс национальной валюты в будущем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЕвгений Беляков

