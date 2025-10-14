Форма поиска по сайту

14 октября, 17:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему подорожало золото и стоит ли в него вкладываться

Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил резкий рост цен на золото и дал рекомендации по вложению в драгметалл. Стоимость на него впервые в истории превысила 4 100 долларов за тройскую унцию, рост составил около 20% за 1,5 месяца.

По словам эксперта, основные причины – повышенный спрос со стороны центральных банков. Дополнительно цену поддерживает рост интереса со стороны частных инвесторов, которые стремятся вложить деньги в устойчивый актив на фоне нестабильности на финансовых рынках.

Беляков посоветовал держать в инвестиционном портфеле 5–10% золота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономика Евгений Беляков

