"Деньги 24": цены на золото начали стремительно снижаться

Цены на золото начали стремительно снижаться после рекордного роста, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, обвал последовал вскоре после того, как о покупке золота заговорили массы, а в разных странах выстроились очереди за монетами и слитками.

Он отметил, что спад связан с улучшением отношений между США и Китаем и возможным заключением торгового соглашения на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По последним данным Центробанка, стоимость золота в России сейчас составляет чуть более 10 тысяч рублей за грамм.

