Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 11:45

Экономика

"Деньги 24": цены на золото начали стремительно снижаться

"Деньги 24": цены на золото начали стремительно снижаться

"Лукойл" приступил к рассмотрению заявок покупателей своих зарубежных активов

Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Центробанк отозвал лицензии у четырех кредитных организаций в 2025 году

ЦБ может снова снизить ключевую ставку в 2025 году

Россияне стали инвестировать в сельское хозяйство

"Деньги 24": курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 79 рублей

"Деньги 24": индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов

"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

"Деньги 24": количество закрытых магазинов в России выросло в 2 раза

Цены на золото начали стремительно снижаться после рекордного роста, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, обвал последовал вскоре после того, как о покупке золота заговорили массы, а в разных странах выстроились очереди за монетами и слитками.

Он отметил, что спад связан с улучшением отношений между США и Китаем и возможным заключением торгового соглашения на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По последним данным Центробанка, стоимость золота в России сейчас составляет чуть более 10 тысяч рублей за грамм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоИван ЕвдокимовЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика