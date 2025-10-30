Международные резервы РФ снизились впервые за 9 недель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международные резервы России снизились на 11,2 миллиарда долларов за неделю, зафиксировавшись на отметке 731,2 миллиарда. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

Данное сокращение стало первым за 9 недель. Отмечается, что это произошло главным образом из-за отрицательной переоценки активов.

По информации регулятора, на 17 октября они достигали 742,4 миллиарда рублей. Тем самым показатели обновили рекорд.

Между тем золотой запас России увеличился почти на 142 миллиарда долларов за последние 2 года. На 1 октября 2023-го резервы располагали 140,5 миллиарда долларов, а к октябрю 2025-го этот показатель вырос до 282,1 миллиарда. Рост произошел благодаря значительному повышению цен на золото.

Ранее Владимир Путин заявил, что "умные" представители Запада не желают забирать российские резервы. По словам президента, они понимают, что последствия могут навредить мировой экономике и международным финансам.

Он также оценил тон западных стран относительно экономических тем как недопустимый и подчеркнул, что с подобными партнерами в настоящий момент "невозможно разговаривать".