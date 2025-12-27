Эксперты рассказали, что чаще всего покупают москвичи для новогоднего стола. В предпраздничные выходные в столичных торговых центрах, гипермаркетах и рынках наблюдается высокий спрос на продукты и подарки.

Самыми популярными стали сельдь, ястычная икра с оливками и специями, парфюмерия, косметика и тематические аксессуары. Многие отдают предпочтение денежным подаркам, особенно для взрослых детей.

