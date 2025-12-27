Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 15:15

Общество

Эксперты рассказали, что чаще всего покупают москвичи для новогоднего стола

Эксперты рассказали, что чаще всего покупают москвичи для новогоднего стола

Москвичей пригласили на гастрономический фестиваль в парке "Музеон"

Предновогодняя акция "С наступающим наступающих" стартовала в Москве

Рыба стала самым популярным продуктом у москвичей для новогоднего стола

Москвичей предупредили о снегопаде и сильных осадках в столице 27 декабря

Призы будут разыграны в телеграм-канале "Москва 24"

"Новости дня": в России расширили список льготных жизненно важных лекарств

Узнать секреты приготовления уникальных блюд можно в сети студий "Юлия Высоцкая" в Москве

В Москве завершился XVIII сезон детского чемпионата "Мастерята"

Гололедица в Москве продлится до утра 28 декабря

Эксперты рассказали, что чаще всего покупают москвичи для новогоднего стола. В предпраздничные выходные в столичных торговых центрах, гипермаркетах и рынках наблюдается высокий спрос на продукты и подарки.

Самыми популярными стали сельдь, ястычная икра с оливками и специями, парфюмерия, косметика и тематические аксессуары. Многие отдают предпочтение денежным подаркам, особенно для взрослых детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинЕлизавета Двирник

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика