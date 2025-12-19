Подготовка к новогоднему застолью для москвичей будет стоить около 1 500 рублей на гостя

Москвичам подготовка к новогоднему застолью обойдется в среднем в 1 500 рублей на гостя в 2025 году. По сравнению с 2024 годом сумма выросла на 7%, при этом состав праздничной корзины остался неизменным.

Эксперты включили в расчет все атрибуты праздника: от бутербродов с красной икрой до классических новогодних салатов и горячих блюд. В итоговую смету аналитики также заложили цитрусовые, сладости, соки и алкоголь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.