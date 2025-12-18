ФАС предписала "ПИК" допускать провайдеров к размещению сетей связи в ЖК

Фото: depositphotos/Wirestock

Группе "ПИК", нарушившей антимонопольное законодательство, было выдано предписание о допуске интернет-провайдеров к размещению сетей в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

В ведомстве подчеркнули, что действия "ПИК" ущемляют интересы жильцов и операторов связи.

"Организации должны обеспечить провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика", – говорится в сообщении.

ФАС ранее выявила ограничения в доступе операторов связи в дома компании. Было установлено, что в зданиях застройщика работал только провайдер Lovit. В марте он подвергся массированной DDoS-атаке. Из-за сбоев жители домов "ПИК" в Москве остались без интернета. После этого ведомство возбудило антимонопольное дело.