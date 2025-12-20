Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 09:45

Общество

Сотрудница в России получила на счет 2 миллиона рублей вместо 22 тысяч

Сотрудница в России получила на счет 2 миллиона рублей вместо 22 тысяч

Спрос на удаленную работу в 2025 году в России вырос еще на 10%

Российские школьники определились с выбором будущих профессий

Участники СВО могут обратиться за помощью в Единый центр поддержки в Москве

С началом сезона гриппа москвичи начали массово скупать кварцевые лампы

Пенсии в России в следующем году вырастут в среднем на 8%

Ранним утром столицу окутал густой туман

"Новости дня": на московских ярмарках проходит акция "Подвешенный мандарин"

В Москве наградили лауреатов национальной премии "Вызов"

Жителей Москвы ожидают теплые выходные

Сотруднице одной из российских компаний на банковский счет по ошибке бухгалтерии было зачислено 2 миллиона рублей вместо положенных 22 тысяч. В отличие от ситуаций, когда работники пытаются скрыться с ошибочно перечисленными деньгами, девушка вернула всю сумму.

Как отмечают эксперты, подобные инциденты не редкость. Причинами крупных ошибочных зачислений обычно становятся либо технический сбой в бухгалтерской программе, либо так называемый человеческий фактор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор Бедуля

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика