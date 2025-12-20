Сотрудница в России получила на счет 2 миллиона рублей вместо 22 тысяч

Сотруднице одной из российских компаний на банковский счет по ошибке бухгалтерии было зачислено 2 миллиона рублей вместо положенных 22 тысяч. В отличие от ситуаций, когда работники пытаются скрыться с ошибочно перечисленными деньгами, девушка вернула всю сумму.

Как отмечают эксперты, подобные инциденты не редкость. Причинами крупных ошибочных зачислений обычно становятся либо технический сбой в бухгалтерской программе, либо так называемый человеческий фактор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.