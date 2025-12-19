Бойцы СВО получили в госпитале новогодние подарки и автографы хоккеистов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Бойцы СВО, которые проходят реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, получили новогодние подарки и автографы хоккеистов 17 декабря. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Их поздравили представители московского фестиваля "Путешествие в Рождество", который проходит в рамках "Зимы в Москве". Они приезжают к бойцам в госпитали уже не в первый раз и всегда дарят им тепло и благодарность. Важно, чтобы военнослужащие не чувствовали себя одинокими в праздничные дни.

"Когда-то артистов ждали здесь в годы Великой Отечественной войны, чтобы услышать "Синий платочек". Сегодня мы продолжаем эту линию преемственности: привозим подарки, делимся теплом, просто говорим слова поддержки", – сказал представитель оргкомитета цикла уличных городских фестивалей "Московские сезоны" и "Путешествия в Рождество" Павел Гусев.

В этот раз им привезли подарки, которые подготовили в рамках проведенного недавно хоккейного матча в поддержку бойцов – это шайбы и форма, которые подписали хоккеисты. Также были подготовлены наборы с конфетами, кофе и чаем. Участники акции пообщались с военнослужащими и выразили им благодарность.

Отмечается, что Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко, основанный в 1907 году, является символом военной медицины. Артисты выступали здесь еще в годы Великой Отечественной войны. Они исполняли такие песни, как "Темная ночь" и "Катюша", чтобы вернуть бойцам силы и поддержать их. Эта традиция продолжается и по сей день, что говорит о преемственности поколений.

Благотворительный хоккейный матч в поддержку участников спецоперации прошел 13 декабря на катке "Московских сезонов" на Сухонской улице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и проекта "Зима в Москве". На льду встретились команда "Легенды хоккея России" и сборная блогеров. Для бойцов, которые находятся на реабилитации в медучреждениях, собрали письма с добрыми пожеланиями и подарки.

