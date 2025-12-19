Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 09:23

Общество

Бойцы СВО получили в госпитале новогодние подарки и автографы хоккеистов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Бойцы СВО, которые проходят реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, получили новогодние подарки и автографы хоккеистов 17 декабря. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Их поздравили представители московского фестиваля "Путешествие в Рождество", который проходит в рамках "Зимы в Москве". Они приезжают к бойцам в госпитали уже не в первый раз и всегда дарят им тепло и благодарность. Важно, чтобы военнослужащие не чувствовали себя одинокими в праздничные дни.

"Когда-то артистов ждали здесь в годы Великой Отечественной войны, чтобы услышать "Синий платочек". Сегодня мы продолжаем эту линию преемственности: привозим подарки, делимся теплом, просто говорим слова поддержки", – сказал представитель оргкомитета цикла уличных городских фестивалей "Московские сезоны" и "Путешествия в Рождество" Павел Гусев.

В этот раз им привезли подарки, которые подготовили в рамках проведенного недавно хоккейного матча в поддержку бойцов – это шайбы и форма, которые подписали хоккеисты. Также были подготовлены наборы с конфетами, кофе и чаем. Участники акции пообщались с военнослужащими и выразили им благодарность.

Отмечается, что Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко, основанный в 1907 году, является символом военной медицины. Артисты выступали здесь еще в годы Великой Отечественной войны. Они исполняли такие песни, как "Темная ночь" и "Катюша", чтобы вернуть бойцам силы и поддержать их. Эта традиция продолжается и по сей день, что говорит о преемственности поколений.

Благотворительный хоккейный матч в поддержку участников спецоперации прошел 13 декабря на катке "Московских сезонов" на Сухонской улице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и проекта "Зима в Москве". На льду встретились команда "Легенды хоккея России" и сборная блогеров. Для бойцов, которые находятся на реабилитации в медучреждениях, собрали письма с добрыми пожеланиями и подарки.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогородспорт

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика