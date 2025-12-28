Со 2 января повысится стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик

Со 2 января в Москве изменятся тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в часы пик стоимость проезда повысится на 3 рубля и составит 13 рублей за участок. В остальное время, а также по выходным и праздникам проезд по МСД останется бесплатным.

В ведомстве пояснили, что платным считается только тот участок, на который водитель въехал и с которого выехал в период действия тарифа. Изменения направлены на сохранение высокой скорости движения. Также со 2 января точечно скорректируют парковочные тарифы.

