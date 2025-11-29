Доля безбилетников сократилась на 22% на некоторых маршрутах Москвы

В московском общественном транспорте проходят усиленные проверки оплаты проезда, в ходе которых безбилетников штрафуют на 2 000 рублей. Как сообщили в ГКУ "Организатор перевозок", такие меры уже доказали свою эффективность – на некоторых маршрутах доля "зайцев" сократилась более чем на 22%.

При этом пассажиры имеют возможность экономить: с начала года благодаря бесплатным пересадкам в течение 90 минут москвичи сэкономили почти 7 миллиардов рублей. В транспорте доступны различные способы оплаты, включая банковские карты, смартфоны и биометрию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.