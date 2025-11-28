"Новости дня": электробусы вышли на маршруты С856 и № 888 в Москве

Электробусы вышли на маршруты С856 и № 888, которые следуют от станции метро "Нагатинский Затон" в Москве. Преимущества нового экологичного транспорта уже оценили местные жители.

Только в этом году в столице появилось 75 маршрутов. Кроме того, пассажиров начали перевозить электробусы нового поколения. Главное их отличие в том, что двери теперь открываются наружу. За счет этого появилось больше свободного места в салоне. В ближайшие годы в город поставят более 1 тысячи таких машин.

Подробнее – в программе "Новости дня".