Новости

Новости

28 ноября, 13:52

Транспорт

Все пассажирские объекты на МЖД готовы к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Московской железной дороге к эксплуатации в зимний период готовы все пассажирские объекты, сообщает пресс-служба МЖД.

По данным перевозчика, готовы 256 вокзальных комплексов, из которых 17 центральных и 239 – малых, 64 ТПУ, 51 на МЦД и 13 на МЦК, а также 813 павильонов.

В МЖД подчеркнули, что на всех объектах промыты фасады зданий, на платформах и помещениях вестибюлей провели уборку, установили двери, которые были демонтированы летом, обогревательные элементы и противоскользящие полосы.

Помимо этого, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров, специалисты проинспектировали текущее содержание систем водоснабжения, вентиляции и другого инженерного оборудования.

Ранее сообщалось, что на 290 столичных водоемах заменили свыше тысячи знаков безопасности перед наступлением зимнего сезона. Обновлением 1 035 информационных табличек занимались специалисты ГУП "Мосводосток".

Они обновили летние информационные щиты "Купаться запрещено!" на зимние "Выход на лед запрещен!". Знаки устанавливают незадолго до образования льда, чтобы предотвратить несчастные случаи.

транспортгород

