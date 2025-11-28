Все пассажирские объекты на МЖД готовы к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Московской железной дороге к эксплуатации в зимний период готовы все пассажирские объекты, сообщает пресс-служба МЖД.

По данным перевозчика, готовы 256 вокзальных комплексов, из которых 17 центральных и 239 – малых, 64 ТПУ, 51 на МЦД и 13 на МЦК, а также 813 павильонов.

В МЖД подчеркнули, что на всех объектах промыты фасады зданий, на платформах и помещениях вестибюлей провели уборку, установили двери, которые были демонтированы летом, обогревательные элементы и противоскользящие полосы.

Помимо этого, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров, специалисты проинспектировали текущее содержание систем водоснабжения, вентиляции и другого инженерного оборудования.

Ранее сообщалось, что на 290 столичных водоемах заменили свыше тысячи знаков безопасности перед наступлением зимнего сезона. Обновлением 1 035 информационных табличек занимались специалисты ГУП "Мосводосток".

Они обновили летние информационные щиты "Купаться запрещено!" на зимние "Выход на лед запрещен!". Знаки устанавливают незадолго до образования льда, чтобы предотвратить несчастные случаи.

