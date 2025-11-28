Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 09:32

Город

Свыше тысячи знаков безопасности заменили на столичных водоемах

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На 290 столичных водоемах заменили свыше тысячи знаков безопасности перед наступлением зимнего сезона, передает портал мэра и правительства Москвы.

Обновлением 1 035 информационных табличек занимались специалисты ГУП "Мосводосток".

"Работы по замене знаков безопасности на прудах выполняются два раза в год: в середине апреля и в конце октября – начале ноября", – рассказала начальник управления планирования, контроля и анализа эксплуатационной деятельности Мосводостока Светлана Бутушина.

По ее словам, специалисты обновили летние информационные щиты "Купаться запрещено!" на зимние "Выход на лед запрещен!". Бутушина отметила, что знаки устанавливают незадолго до образования льда, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Работы провели также на самых популярных водоемах. На Патриарших и Чистых прудах заменили по 4 таблички, на Новоспасском обновили 5 знаков безопасности, а на Останкинском – 7. Больше всего информационных щитов поменяли на Царицынских прудах – 55. Также на Борисовских и Серебряно-Виноградном прудах обновили по 30 табличек.

Количество знаков безопасности и места их установки определяются в службе МЧС. По разработанным правилам таблички размещают так, чтобы информационный знак на красной мачте был виден с любой точки берега. Также в комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что рядом с водоемами необходимо быть осторожными и обращать внимание на информационные таблички.

Ранее сообщалось, что в столице на 80% завершены работы по замене швов на мостовых сооружениях. Благодаря этому поддерживается безопасность на дорогах и повышается комфорт автомобилистов. Специалисты обновили швы на эстакаде Варшавская – МКАД и путепроводе на Рябиновой улице. Такие работы проводят ежегодно, потому что перепады температур и активное дорожное движение разрушают конструкции.

"Улицы московские": Чистопрудный бульвар

Читайте также


город

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика