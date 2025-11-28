Свыше тысячи знаков безопасности заменили на столичных водоемах

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На 290 столичных водоемах заменили свыше тысячи знаков безопасности перед наступлением зимнего сезона, передает портал мэра и правительства Москвы.

Обновлением 1 035 информационных табличек занимались специалисты ГУП "Мосводосток".

"Работы по замене знаков безопасности на прудах выполняются два раза в год: в середине апреля и в конце октября – начале ноября", – рассказала начальник управления планирования, контроля и анализа эксплуатационной деятельности Мосводостока Светлана Бутушина.

По ее словам, специалисты обновили летние информационные щиты "Купаться запрещено!" на зимние "Выход на лед запрещен!". Бутушина отметила, что знаки устанавливают незадолго до образования льда, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Работы провели также на самых популярных водоемах. На Патриарших и Чистых прудах заменили по 4 таблички, на Новоспасском обновили 5 знаков безопасности, а на Останкинском – 7. Больше всего информационных щитов поменяли на Царицынских прудах – 55. Также на Борисовских и Серебряно-Виноградном прудах обновили по 30 табличек.

Количество знаков безопасности и места их установки определяются в службе МЧС. По разработанным правилам таблички размещают так, чтобы информационный знак на красной мачте был виден с любой точки берега. Также в комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что рядом с водоемами необходимо быть осторожными и обращать внимание на информационные таблички.

