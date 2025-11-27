Форма поиска по сайту

27 ноября, 14:09

Город

Около 1 тыс фонарей установили на Волгоградском проспекте и Марксистской улице

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около 1 тысячи новых фонарей установили на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в рамках благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, распложенных в районе магистрали, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Чтобы минимизировать неудобства от проводимых работ и не перекрывать полностью движение, мероприятия проводили поэтапно", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию, расширили тротуары и заменили около 105,2 тысячи квадратных метров покрытия, обновили 502 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части, установили почти 1 тысячу энергосберегающих фонарей и заменили порядка 1 тысячи газоразрядных светильников на светодиодные, а также оснастили нерегулируемые пешеходные переходы освещением.

На Волгоградском проспекте они заменили трансбарьерное ограждение на новый эллипсоидный бетонный разделитель, смонтировали 28 современных остановок и возле предприятий установили декоративный забор с изображением достопримечательностей Москвы.

Кроме того, специалисты высадят еще более 1,4 тысячи деревьев-крупномеров.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства Волгоградского проспекта. Мэр назвал это важным проектом 2025 года. Участок вместе с Марксистской улицей – от Садового кольца до МКАД – привели в порядок всего за 6 месяцев.

Деревья высажены вдоль крупных магистралей Москвы

