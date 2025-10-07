Reuters: Airbus A320 стал самым массовым самолетом в истории

Фото: 123RF/hodim

Самолет A320 французской компании Airbus стал самым популярным в истории, передает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.

По данным аналитиков, Airbus A320 обогнал Boeing 737, который удерживал лидерство несколько десятилетий.

Суммарные поставки A320 достигли 12 260 единиц. Airbus состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

Ранее стало известно, что из парка российских авиакомпаний к 2030 году может выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов. Это 230 отечественных воздушных судов и 109 иностранных.

Сейчас средний возраст парка гражданских судов ведущих 15 российских авиакомпаний составляет порядка 14 лет. Всего парк 76 авиакомпаний, которые выполняют 99% полетов, составляет 1 135 самолетов.