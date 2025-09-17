Минторг США не разрешил "Белавия" выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минторг США не разрешил "Белавиа" выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию, сказано в ответе ведомства на запрос авиакомпании.

Полеты также не разрешены на Кубу, в Иран, КНДР и Сирию, однако можно получить разовое разрешение, указано в документе.

Перевозчик имеет право использовать самолеты Boeing для внутренних рейсов в Белоруссии, а также для перелетов в другие страны, на которые запрет министерства не распространяется. Помимо этого, "Белавия" может проводить техническое обслуживание, а также текущий и капитальный ремонт воздушных судов.

О снятии ограничений с белорусской авиакомпании стало известно 11 сентября. По словам спецпредставителя американского президента Джона Коула, решение принято и утверждено всеми профильными ведомствами.

