Несколько важных изменений для автомобилистов начнут действовать в России в декабре
Несколько важных изменений для автомобилистов начинают действовать в России в декабре. Вступают в силу новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили. Теперь базовая ставка будет зависеть не от типа и объема двигателя, а от мощности мотора.
Также в декабре обновятся справочники по ОСАГО. В них занесена стоимость запчастей, материалов и нормочасов. Эти данные используют при расчетах страховых выплат и цены полиса.
