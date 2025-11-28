Форма поиска по сайту

28 ноября, 07:15

Транспорт

Несколько важных изменений для автомобилистов начнут действовать в России в декабре

Несколько важных изменений для автомобилистов начнут действовать в России в декабре

Несколько важных изменений для автомобилистов начинают действовать в России в декабре. Вступают в силу новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили. Теперь базовая ставка будет зависеть не от типа и объема двигателя, а от мощности мотора.

Также в декабре обновятся справочники по ОСАГО. В них занесена стоимость запчастей, материалов и нормочасов. Эти данные используют при расчетах страховых выплат и цены полиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

