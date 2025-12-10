Пассажирам рассказали, как можно оплатить проезд в столичном метро

В Московском метрополитене существует множество способов оплаты. Помимо привычной карты "Тройка", пассажиры могут использовать банковскую карту, биометрию, карту москвича, билет "Единый" или Систему быстрых платежей (СБП). В приложении "Метро Москвы" доступен сервис "Виртуальная Тройка".

Стоимость поездки варьируется в зависимости от выбранного способа. Самый бюджетный вариант – оплата по биометрии за 63 рубля, поездка по "Тройке" обойдется в 67 рублей, а по банковской карте – 74 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.