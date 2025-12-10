Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 22:15

Транспорт

Пассажирам рассказали, как можно оплатить проезд в столичном метро

Пассажирам рассказали, как можно оплатить проезд в столичном метро

Камеры ЦОДД стали выявлять нарушения правил остановки в Москве

Бесплатную перевозку елок весом до 36 кг разрешили в электричках Москвы

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" изменится в ночь на 13 и 14 декабря в Москве

Автомобилистам рассказали, где заработали камеры для фиксации помех при остановке

Пассажирам напомнили о правилах поведения в столичном метро в новогодние праздники

Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Биометрическая оплата проезда заработала в "Аэроэкспрессе" и на нескольких станциях МЦД

"Это Москва. Инфраструктура": где начиналось метро

В Московском метрополитене существует множество способов оплаты. Помимо привычной карты "Тройка", пассажиры могут использовать банковскую карту, биометрию, карту москвича, билет "Единый" или Систему быстрых платежей (СБП). В приложении "Метро Москвы" доступен сервис "Виртуальная Тройка".

Стоимость поездки варьируется в зависимости от выбранного способа. Самый бюджетный вариант – оплата по биометрии за 63 рубля, поездка по "Тройке" обойдется в 67 рублей, а по банковской карте – 74 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоЕкатерина КузнеченковаДиана Жукова

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика