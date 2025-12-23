Экономисты рассказали, как изменятся доходы москвичей в 2026 году. Во многом это определит новый минимальный размер оплаты труда, который в столице вырастет с января на 20% и составит 39 730 рублей.

Эксперты отметили, что средняя зарплата в январе – сентябре этого года увеличилась почти на 13% и превысила 170 тысяч рублей. В следующем году они ожидают замедления темпов роста зарплат из-за охлаждения экономики.

