Эксперты рассказали, как правильно просить повышения зарплаты. По их словам, эта тема вызывает страх у многих при общении с начальством.

Прежде всего нужно собрать подтверждения своей эффективности в компании. Еще можно рассказать про зарплаты работников в аналогичных фирмах. Эти факты могут придать значимости и убедительности словам.

В то же время стоит быть готовым получить более скромное предложение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.