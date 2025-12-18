Россияне внесли на брокерские счета рекордные с 2021 года суммы

Приток средств россиян на брокерские счета в 2025 году стал самым масштабным с 2021 года. По данным ЦБ, в третьем квартале граждане внесли на них 872 миллиарда рублей, что на 52% больше, чем во втором квартале.

Сейчас брокерские счета открыты почти у 40 миллионов человек, но активно ими пользуются около 5 миллионов. Самым популярным инструментом стали облигации, которые выбирают почти 40% инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.