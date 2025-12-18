Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 22:45

Экономика

Россияне внесли на брокерские счета рекордные с 2021 года суммы

Россияне внесли на брокерские счета рекордные с 2021 года суммы

Судьбу замороженных российских активов решат на саммите Евросоюза

"Новости дня": в России ужесточили правила выдачи микрозаймов

"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия может ответить на конфискацию ее активов

"Деньги 24": внебиржевой курс доллара превысил 80 рублей

"Деньги 24": ГД приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия ответила на угрозу ЕС конфискации активов

"Деньги 24": стоимость нефти опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель

Банки России стали предлагать выгодные предложения по вкладам перед Новым годом

Финансовые аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки в России

Приток средств россиян на брокерские счета в 2025 году стал самым масштабным с 2021 года. По данным ЦБ, в третьем квартале граждане внесли на них 872 миллиарда рублей, что на 52% больше, чем во втором квартале.

Сейчас брокерские счета открыты почти у 40 миллионов человек, но активно ими пользуются около 5 миллионов. Самым популярным инструментом стали облигации, которые выбирают почти 40% инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоАлексей МарачевЕкатерина Ефимцева

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика