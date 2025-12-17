"Деньги 24": стоимость нефти опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель

Цена на нефть опустилась ниже ключевой отметки в 60 долларов за баррель. Стоимость российской нефти марки Urals по данным Bloomberg в декабре составляет 41 доллар за баррель, тогда как в январе она стоила 73,8 доллара.

Это падение напрямую скажется на доходах государственного бюджета России, который традиционно зависит от нефтегазовых поступлений. В 2022 году эти доходы составили 10,6 триллиона рублей, в 2023 – 8,2 триллиона, в 2024 – 10,3 триллиона, а в 2025 году, согласно прогнозам, ожидается снижение до 8 триллионов рублей.

