"Деньги 24": в России начали повышаться ставки по банковским вкладам

В России начали повышаться ставки по банковским вкладам, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По его словам, несмотря на ожидания снижения ключевой ставки, банки в последние недели стали отыгрывать падение доходности и повышать предложения по вкладам.

Он отметил, что сразу несколько крупных банков увеличили ставки, и это уже отразилось в статистике ЦБ. Эксперт добавил, что в текущих условиях сберегательные вклады остаются одним из самых надежных и выгодных инструментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.