Аналитики подсчитали актуальную стоимость новогодних блюд в РФ

Аналитики подсчитали актуальную стоимость новогодних блюд для россиян. Набор из трех традиционных салатов к празднику обойдется примерно в 174 рубля на человека.

Согласно исследованию, самым доступным блюдом остается селедка под шубой – ее цена составляет около 50 рублей за порцию. Немного дороже стоит оливье – 57 рублей. Самый дорогой – крабовый салат. Его стоимость составляет примерно 66 рублей.

В целом новогодний стол в этом году подорожал на 13,5%. Из-за роста цен на продукты, семье из четверых человек на праздничный ужин понадобится около 9 тысяч рублей.

