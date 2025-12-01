Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 декабря, 19:15

Экономика

Аналитики подсчитали актуальную стоимость новогодних блюд в РФ

"Интервью": Рустам Закиров – о системе оплаты Сбербанка "Вжух"

"Деньги 24": День финансовой грамотности пройдет в Москве 6 декабря

"Деньги 24": правительство РФ утвердит план по борьбе с теневой экономикой

"Деньги 24": биржевые цены на серебро достигли рекордных значений

"Деньги 24": изменения в финансовой и экономической сфере вступили в силу в РФ с 1 декабря

Опрос показал, что россияне ожидают роста инфляции до 13%

Машино-места в Москве подорожали на 20% за последний год

В Госдуме предложили заморозить цены на продукты перед Новым годом

Новое правило о потребительской рассрочке вступило в силу в России

Аналитики подсчитали актуальную стоимость новогодних блюд для россиян. Набор из трех традиционных салатов к празднику обойдется примерно в 174 рубля на человека.

Согласно исследованию, самым доступным блюдом остается селедка под шубой – ее цена составляет около 50 рублей за порцию. Немного дороже стоит оливье – 57 рублей. Самый дорогой – крабовый салат. Его стоимость составляет примерно 66 рублей.

В целом новогодний стол в этом году подорожал на 13,5%. Из-за роста цен на продукты, семье из четверых человек на праздничный ужин понадобится около 9 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

