Финансовая грамотность 2025. Как определить непрофессионального финансового советника

Кот Бублик расскажет о том, как определить непрофессионального финансового советника. Финансовые советники – это специалисты, которые помогают в планировании личного и семейного бюджетов.

Непрофессиональные эксперты используют общие советы для всех клиентов, рекомендуют оформить услуги, которые принесут доход им самим. Также такие советники не рассказывают о том, зачем необходимо совершать определенные действия.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.