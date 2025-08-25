Бесконтактная оплата стала доступна на iPhone в России по новой технологии

Фото: depositphotos/hurricanehank

В России на iPhone стала доступна бесконтактная оплата по новой технологии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Для оплаты не требуется специальных настроек. Необходимо установить последнюю версию приложения "Сбербанк онлайн" – "Активы онлайн", оно доступно в App Store.

Новая система работает с использованием Bluetooth, благодаря чему функционирует даже в том случае, если на телефоне нет интернета. Технология доступна на новых биометрических терминалах банка.

Ранее стало известно, что хакеры начали красть деньги со смартфонов россиян через атаки на NFC. Для этого злоумышленники применяют вредоносное программное обеспечение (ВПО) SuperCard.

Она дает возможность киберпреступникам красть данные банковских карт, перехватывая NFC-трафик и применяя эту информацию для похищения денег. Чтобы установить ВПО на телефон жертвы, аферисты убеждают людей загрузить APK-файл, выдавая его за полезное приложение.

