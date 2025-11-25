Матвиенко заявила, что "безработные" на Mercedes должны платить за ОМС

Фото: ТАСС/пресс-служба СФ РФ

"Безработные" россияне, имеющие приличный доход, позволяющий покупать Mercedes, должны сами оплачивать полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью "МК".

"Не хочешь работать – твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов – пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя", – указала сенатор.

По ее словам, введение механизма, позволяющего включить в систему ОМС данную категорию граждан, стало бы справедливым решением, поскольку в настоящее время за обеспечение неработающего населения ответственность несут региональные бюджеты.

При этом к этой группе населения официально относятся пенсионеры, дети, студенты, инвалиды и домохозяйки, подчеркнула Матвиенко.

"Они выполняют очень важную миссию. За всех них платит и будет платить государство. И это абсолютно справедливо – то, что за них платят региональные бюджеты", – добавила она.

Другое дело – граждане, формально числящиеся неработающими, но в действительности имеющие значительные доходы, продолжила спикер Совфеда, пояснив, что среди них – люди, ездящие на дорогих машинах или сдающие квартиры в центре Москвы за 200 тысяч рублей, но указывающие в документах доход в размере 10 тысяч.

"Мы сейчас все живем "за стеклом", мы все прозрачны. Налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан, выводить их из теневой экономики, теневых доходов", – уверена Матвиенко.

По ее мнению, важно обеспечить справедливость в обществе, поскольку рабочие, учителя и врачи не должны нести финансовое бремя за молодых и здоровых людей, которые не выполняют никаких обязательств перед обществом.

Немногим ранее столичное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) объявило о начале ряда проверок скрытых доходов "безработных" жителей Москвы. Рейды касаются трудоспособных, но официально неработающих горожан, не отражающих свои доходы для налогообложения.

При этом до этого ФНС России позволили взыскивать долги с физлиц и самозанятых в досудебном порядке. Это касается задолженностей по налогам, которые рассчитываются гражданами самостоятельно, например при ведении профессиональной деятельности или при подаче декларации.

