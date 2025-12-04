ФНС получила право списывать долги по налогам со вкладов граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 ноября получила право списывать долги по имущественным налогам непосредственно с банковских вкладов граждан. Новый порядок применяется, если задолженность превышает 500 рублей.

Это решение, как пояснили эксперты, призвано упростить процесс взыскания и разгрузить судебные инстанции. Ранее для взыскания долга налоговая служба была вынуждена инициировать судебное производство.

