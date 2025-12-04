Форма поиска по сайту

04 декабря, 07:30

Общество

ФНС получила право списывать долги по налогам со вкладов граждан

ГД рассмотрела проект об усилении контроля за строительством на участках Подмосковья

Почти 80% москвичей высоко оценили работу курьерских служб

"Утро": температура воздуха в Москве составит 3 градуса 4 декабря

Фрилансеры старшего поколения стали более востребованными в Москве

Бабушка Нижнего Новгорода победила в номинации "Легенда Twitch" премии Slay

Мэр Москвы рассказал о развитии образования, транспорта и медицины в столице

Минздрав РФ предложил перенести сроки введения 4 прививок в нацкалендарь

Густой туман в Москве стал причиной роста заболеваемости ОРВИ

В Москве прошли акции памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 ноября получила право списывать долги по имущественным налогам непосредственно с банковских вкладов граждан. Новый порядок применяется, если задолженность превышает 500 рублей.

Это решение, как пояснили эксперты, призвано упростить процесс взыскания и разгрузить судебные инстанции. Ранее для взыскания долга налоговая служба была вынуждена инициировать судебное производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

