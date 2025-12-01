Опрос показал, что россияне ожидают роста инфляции до 13%

Согласно опросу, россияне полагают, что уровень инфляции через год составит чуть более 13%. Эти прогнозы граждан называются инфляционными ожиданиями и являются важным показателем для Центрального банка.

ЦБ учитывает его наряду с фактической инфляцией при принятии решений по ключевой ставке. Высокие инфляционные ожидания населения означают, что ставка должна оставаться достаточно высокой, чтобы стимулировать сбережения, а не расходы.

