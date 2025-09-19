Работающие удаленно россияне оказались счастливее офисных работников

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Трудящиеся удаленно россияне, а также безработные оказались счастливее офисных работников. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на исследование.

Опрос проводился среди 2,5 тысячи граждан, которые проживают в 494 населенных пунктах России. В результате количество счастливых людей, которые трудятся на удаленной основе или не имеют работы, было выше (по 31% в каждой группе), чем среди офисных работников (их показатель составил 27%).

При этом среди безработных было много и тех, кто ощущает себя несчастным: 7% против 3% офисных сотрудников.

Ранее каждый пятый россиянин заявил, что хотел бы начинать рабочий день на час позже. Кроме того, были и те, кто предпочел бы приступать к трудовой деятельности на два или три часа позже.

Аналитики отметили, что на тенденцию к смещению начала рабочего дня на позднее время могло повлиять изменение ритма жизни в больших городах и развитие удаленных форматов работы.

