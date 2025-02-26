Юрист Соловьев: увеличение длительности сверхурочного труда повысит зарплаты

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Увеличение продолжительности допустимого сверхурочного труда создаст условия для повышения зарплат тем, кто работает официально. Такое мнение в беседе с RT высказал доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев.

" <...> Здесь есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание, во-первых, когда мы предоставляем возможность трудиться сверхурочно людям, которые оформлены на работе. Это могут быть как наши работники, так и те, кто приехал к нам работать, но работают официально. В этом случае мы создаем условия для того, чтобы они получали дополнительную оплату труда, потому что мы знаем, что сверхурочные работы оплачиваются выше", – объяснил юрист.

Как отметил специалист, рост зарплат поспособствует увеличению потребительского спроса и даст больше возможностей домохозяйствам. Кроме того, считает Соловьев, вырастет производительность труда, а также налоговые отчисления в бюджет. Вместе с тем сверхурочный труд должен быть добровольным, а не обязательным, подчеркнул он, поскольку каждый работает в меру своих сил и возможностей.

По мнению юриста, право перерабатывать создает для трудящихся дополнительные возможности. Соловьев призвал подробно прописать это норму в локальных актах организаций, чтобы не нарушать условий труда и прав тех, кто не хочет перерабатывать.

Ранее правительство России одобрило предложение предпринимателей увеличить продолжительность сверхурочных работ до 240 часов в год. В настоящее время их продолжительность не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд. При этом их общее число не может достигать более 120 часов.

Между тем большинство россиян (61%) полагают, что сокращение рабочей недели до четырех дней положительно повлияет на их настроение, поскольку за счет этого уменьшится уровень стресса. При этом 21% опрошенных думают, что в таком случае ничего не изменится, а 11% предполагают, что столкнутся со сложным переходным периодом.