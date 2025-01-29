Котяков: две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

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Две трети потребности рынка труда в ближайшие пять лет составляют люди со средним профессиональным образованием. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации.

"Треть потребности составляют специалисты с высшим образованием", – цитирует ТАСС Котякова.

Между тем в России продолжится нехватка рабочей силы в 2025 году. Об этом ранее рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По мнению эксперта, сфера доставки "перетягивает" кадры из других отраслей. В результате многие работодатели вынуждены повышать зарплаты, производительность труда, а также улучшать условия работы.

При этом нефтегазовая промышленность, IT-индустрия, банковская и рекламные сферы остаются наиболее привлекательными отраслями среди российских студентов. Среди самых важных факторов при выборе компании опрошенные отметили соблюдение баланса между личной жизнью и работой, надежность предприятия и карьерный рост.