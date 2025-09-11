Исследование: 18% россиян хотели бы начинать рабочий день на час позже

Фото: 123RF/pressmaster

Каждый пятый россиянин (18%) хотел бы начинать рабочий день на час позже, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования одного из сервисов по поиску работы.

Еще 9% респондентов предпочли бы приступать к трудовой деятельности на два часа позже, а 5% – на три и более часов позже. Вместе с тем 45% опрошенных полностью довольны своим нынешним графиком и не хотели бы его менять.

Аналитики отметили, что на тенденцию к смещению начала рабочего дня на позднее время могло повлиять изменение ритма жизни в больших городах и развитие удаленных форматов работы.

Помимо этого, опрос показал, что многие россияне (62%) работают по стандартному пятидневному графику (5/2). График 2/2 предпочитают 7% граждан РФ, график 6/1 – 5%. О желании работать по сменному графику заявили 11% респондентов, по вахтовому методу работы – 4%.

"Что касается времени начала рабочего дня, наиболее популярными вариантами оказались 09:00 (33% опрошенных) и 08:00 (29% респондентов). В 10:00 начинают работать 7% участников исследования, а в 07:00 – 10%. Ранние подъемы (до 06:00) характерны для 5% работающих россиян", – говорится в исследовании.

По словам аналитиков, опрос продемонстрировал разнообразие рабочих графиков в современной России, а также увеличивающийся интерес к гибкому подходу при организации рабочего времени.

Ранее сообщалось, что средняя длительность рабочего дня может уменьшиться на 7–12 минут во второй половине 2025 года. Вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников отметил, что сокращение рабочего дня связано с общей динамикой экономического развития в России, которая в данный момент определяется уменьшением деловой активности, объемов производства и сокращением потребительского спроса.

Это, в свою очередь, провоцирует ряд проблем, среди которых в том числе уменьшение объемов продаж, недостаточная загрузка производственных мощностей, падение потребности в трудовых ресурсах.

На 2026 год при сохранении текущих тенденций прогнозируется дальнейшее замедление экономики, уточнил Пищальников.